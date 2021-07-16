Челябинец пожаловался на 275 незаконных киосков и стоянок, которые отказываются сносить

Некоторые киоски не сносят уже более года Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Житель Челябинска сообщил в областное управление Антимонопольной службы о 275 незаконно размещенных в городе киосках, торгово-остановочных комплексах и автостоянках. Все эти объекты признаны незаконно установленными и подлежащими сносу. Но демонтировать ларьки и павильоны не торопятся.

По подсчетам горожанина, некоторые киоски остаются на месте уже более года после включения их в список незаконно размещенных объектов.

— Гражданин полагает, что непринятие мер по демонтажу ответственными лицами нарушает антимонопольное законодательство, — пояснили в пресс-службе регионального управления ФАС. Там уточнили, что затягивание со сносом киосков может создать преимущество для владельцев нелегальных ларьков по сравнению с законопослушными предпринимателями.

Эксперты антимонопольной службы начали проверку, чтобы определить, действительно ли муниципальные власти незаконно откладывают сноса стоянок и павильонов.

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