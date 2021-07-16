В Челябинске парализованная женщина погибла при пожаре

Семья осталась без дома после пожара Фото: Артем КИЛЬКИН

Челябинская семья лишилась крова после пожара. В частном доме жили четыре человека — пожилые супруги, оба с инвалидностью (муж слепой, жена парализована) и их сын с женой.

Когда начался пожар, трое членов семьи сумели выбраться из горящего дома, но парализованная женщина погибла. Оставшиеся без жилья горожане обратились за помощью к уполномоченному по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко.

Уполномоченный сообщила о проблеме в городскую администрацию, но оказалось, что в Комитете по управлению имуществом и земельными отношениями уже подыскивают для погорельцев новый дом.

— Оказалось, сотрудники полиции, выехавшие на место происшествия, так прониклись к чужой беде, что не смогли остаться безучастными. Они сами позвонили в администрацию и попросили помочь погорельцам, — рассказала Юлия Сударенко.

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