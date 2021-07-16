В Челябинске горячую воду отключат еще в 928 домах

Горячую воду отключают на две недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске готовятся к пятому этапу опрессовок на теплосетях. Горячую воду отключат в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах города.

Под отключение на этот раз попадут 928 многоквартирных домов, 54 детских сада, а также 44 учебных заведения, 35 больниц и поликлиник.

Как сообщили в администрации Челябинска, по плану горячая вода перестанет поступать в дома с 27 июля. Вновь появиться в кранах она должна 10 августа, но гарантии нет.

— В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен, — пояснили в мэрии.

Полный список домов, в которых отключат горячую воду с 27 июля, можно посмотреть по ссылке.

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