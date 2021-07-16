Сухую рабочую неделю сменят мокрые выходные в Челябинске

Синоптики прогнозируют дождливую погоду на выходные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области в ближайшие выходные, 17 и 18 июля, будет дождливая погода при 25-28-градусной дневной температуре. В отдельных районах региона возможны грозы. Такой прогноз дают синоптики челябинского гидрометцентра.

Сегодня в Челябинске +25... 27 °С днем, северо-западный и западный ветер 4-9 м/с, порывы которого днем будут достигать 12 м/с. Облачная погода с прояснением, кратковременные дожди, возможна гроза.

Аналогичная погода будет в субботу, 17 июля, поэтому на улицу лучше без зонта не выходить. Ночью столбики термометров опустятся до +12…14 °С, днем — +23… 25°С.

В воскресенье, 18 июля, согласно прогнозу синоптиков, обойдется без осадков, и +25…27°С днем.

В регионе в выходные, по данным гидрометцентра, ожидаются кратковременные дожди и грозы. В субботу ночью, 17 июля, +11… 16°С, днем +21…26°С. Северо-западный, западный ветер 4-9 м/с, при грозах порывы до 15 м/с.

В ночь на воскресенье, 18 июля, в Челябинской области будет +10… 15 °С и +23… 28 °С днем.

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