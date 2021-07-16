В челябинской больнице открыли 75-метровый надземный переход

Зимой врачам и пациентам не нужно будет выходить на улицу, чтобы попасть из одного помещения в другое. Фото: администрация Челябинска
В челябинской ГКБ №8 открыли теплый надземный переход между зданиями. Переход соединил хирургический и терапевтический корпуса медучреждения. Его длина — 75 метров.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, строительство вели с осени 2020 года. На сооружение «рукава», по которому можно перебираться из одного больничного корпуса в другой, не выходя на улицу, потратили 35 млн рублей.
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