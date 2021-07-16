В Челябинске водитель маршрутки устроил тройное ДТП

Пассажиры мапшруток не пострадали. Фото: ГИБДД Челябиснка

Авария с участием двух маршрутных такси и легковой машины произошла вечером 15 июля на проспекте Победы, недалеко от перекрестка с автодорогой Меридиан.

40-летний водитель маршрутного ПАЗа врезался в ограждение у края дороги: автобус заехал на бордюрный камень и уперся в металлический забор. После этого ПАЗ столкнулся с маршруткой №86 Peugeot Boxer. Микроавтобус от удара сдвинулся вперед и врезался в Kia.

— В результате происшествия травмы получила пассажирка автомобиля Kia, 33-летняя женщина, — рассказали в ГИБДД Челябинска.

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