За решетку отправили челябинца, убившего 87-летнюю мать лопатой

Челябинца приговорили к восьми годам в колонии Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

57-летний житель Челябинска в апреле 2021 года поругался с собственной матерью. Пьяный сын во время ссоры ударил 87-летнюю женщину штыковой лопатой по голове. Когда мать упала, мужчина избил ее руками и ногами.

— Смерть потерпевшей наступила от тупой травмы головы и грудной клетки, — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Советский районный суд Челябинска признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением используемых в качестве оружия предметов, которое по неосторожности повлекло смерть.

Челябинца отправили в заключение на 8 лет. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

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