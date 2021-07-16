За решетку отправили челябинца, убившего 87-летнюю мать лопатой

Челябинца приговорили к восьми годам в колонии
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
57-летний житель Челябинска в апреле 2021 года поругался с собственной матерью. Пьяный сын во время ссоры ударил 87-летнюю женщину штыковой лопатой по голове. Когда мать упала, мужчина избил ее руками и ногами.
— Смерть потерпевшей наступила от тупой травмы головы и грудной клетки, — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Советский районный суд Челябинска признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением используемых в качестве оружия предметов, которое по неосторожности повлекло смерть.
Челябинца отправили в заключение на 8 лет. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.
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