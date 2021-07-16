Митрополит Алексий поздравил южноуральцев с Днем металлурга

Владыка Алексий поздравил металлургов с профессиональным праздником. Фото: Челябинская митрополия

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий выступил с обращением к нынешним работникам и ветеранам металлургической отрасли региона. В канун Дня металлурга, который будут отмечать 18 июля, митрополит поздравил южноуральцев с профессиональным праздником.

— Ваш тяжелый и незаменимый труд на Южном Урале почетен и уважаем, — сказал митрополит Алексий.

Он добавил, что металлургия оказывала решающее влияние на характер Урала в течение трех веков, и все еще сохраняет важность для экономики Челябинской области. Среди жителей региона есть представители металлургических династий. От результатов труда рабочих, по словам митрополита, зависит повседневная жизнь каждого человека в Челябинской области.

— Дорогие металлурги Южного Урала! Пусть благословение Божие сопровождает все ваши добрые начинания и труды. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия, — заключил глава митрополии

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