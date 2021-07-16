Житель Южноуральска накинулся на собутыльника и двух женщин с топором

Подозреваемого удалось задержать, его собираются поместить под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Преступление произошло утром 15 июля в Южноуральске. По версии следствия, 43-летний местный житель поссорился со своим собутыльником. Он несколько раз ударил обидчика ножом, а затем добил топором.

Затем мужчина набросился на двух женщин, находившихся в той же квартире и увидевших убийство. Им горожанин также нанес удары ножом и топором, а затем сбежал.

— От полученных ранений одна из женщин скончалась, второй была оказана неотложная медицинская помощь, которая позволила спасти жизнь потерпевшей, — сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Челябинской области.

Подозреваемого в двойном убийстве удалось задержать. Его собираются поместить под стражу на время расследования.

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