Челябинцев предупредили о необходимости ПЦР-тестов для посадки на некоторые самолеты

Не всеми рейсами челябинцы смогут воспользоваться без справок о вакцинации или отсутствии заболевания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В челябинском аэропорту разъяснили действующие в условиях пандемии коронавируса правила полетов. Пассажирам, отправляющимся за границу, необходимы отрицательные результаты ПЦР-теста или сертификат о вакцинации. При этом сертификат будет действителен, только если второй компонент вакцины пассажир получил за 14 или более дней до вылета.

Каждая страна предъявляет собственные требования, потому пассажирам советуют заранее узнать о последних обновлениях в правилах на официальных сайтах посольства иностранного государства и выполняющей полет авиакомпании.

— При полете в Египет тест должен быть сдан не позднее 72 часов до момента въезда в страну. Отсчитывается это от момента забора биоматериала в лаборатории, а не от даты получения справки, — рассказали в пресс-службе челябинского авиапредприятии.

В столицу Египта самолеты из Челябинска отправляются еженедельно, по субботам.

Для полетов по России справки о ПЦР-тесте или вакцинации пока не нужны, но положение может измениться, поэтому безопасней заранее уточнить вопрос на официальных сайтах регионов и авиакомпаний.

В самом челябинском аэропорту сейчас работают система бесконтактного измерения температуры у посетителей. В помещениях аэровокзала несколько раз в день проводят дезинфекцию. Автобусы, отвозящие пассажиров к самолетам, стали курсировать чаще: количество рейсов увеличили, чтобы в салоне единовременно не находилось более 50 пассажиров и можно было соблюдать минимальную социальную дистанцию.

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