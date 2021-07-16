В Кургане будут судить мужчину за избиение ремнем своего 11-летнего сына

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городской суд Кургана поступило уголовное дело в отношении 35-летнего жителя, который систематически избивал своего сына. Мужчина обвиняется в преступлении по пункту «г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание). Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

— По версии следствия, в период с 2020 по 2021 год мужчина на регулярной основе причинял своему 11-летнему сыну физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев. Используя малозначительные поводы, он регулярно бил мальчика ремнем, тем самым намеренно причиняя ему боль, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Об избиениях ребенка сообщили в правоохранительные органы соседи. Сейчас пострадавший живет вместе со своей матерью отдельно от отца.

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