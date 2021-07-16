В Зауралье во время пожара в частном доме погибли два человека

Фото: СУ СКР по Курганской области
По факту гибели двух человек во время пожара в Шадринске проводится доследственная проверка. Инцидент произошел вечером, 14 июля, в одном из частных жилых домов по улице Подгорная. В ходе осмотра места происшествия после тушения пожара были обнаружены тела двух мужчин 62 и 44 лет.
— По предварительной информации, в пожаре погиб владелец сгоревшего дома и его знакомый, который находился в гостях. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.
Фото: СУ СКР по Курганской области
В настоящее время устанавливаются причины возникновения огня и гибели людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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