В Зауралье во время пожара в частном доме погибли два человека

Фото: СУ СКР по Курганской области

По факту гибели двух человек во время пожара в Шадринске проводится доследственная проверка. Инцидент произошел вечером, 14 июля, в одном из частных жилых домов по улице Подгорная. В ходе осмотра места происшествия после тушения пожара были обнаружены тела двух мужчин 62 и 44 лет.

— По предварительной информации, в пожаре погиб владелец сгоревшего дома и его знакомый, который находился в гостях. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Фото: СУ СКР по Курганской области

В настоящее время устанавливаются причины возникновения огня и гибели людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru