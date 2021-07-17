Роспотребнадзор запретил купание на двух популярных пляжах в Челябинске

Роспотребнадзор запретил купание на двух пляжах Шершней Фото: Валентина ВАГАНОВА

Качество воды в Шершневском водохранилище в Челябинске оказалось непригодным для купания. Такие результаты лабораторных исследований получили в региональном управлении Роспотребнадзора. Пробы для исследования специалисты надзорного ведомства брали на «Городском пляже» у плотины и на пляже «АМЗ».

Мониторинг качества воды Роспотребнадзор проводил в июле 2021 года. Пробы брали в трех водоемах Челябинска — в Шершнях, Смолино и Первом озере. Пробы в последних двух водоемах брали соответственно на пляжах в районе переулков Дачный и Мамина.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

— По результатам выполненных лабораторных исследований, качество воды Шершневского водохранилища в точках «Городской пляж» у плотины и пляж «АМЗ» не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, — рассказали в Роспотребнадзоре. — В адрес администрации Челябинска направлено требование о запрете купания в вышеуказанных зонах рекреации и размещения аншлагов «Купание запрещено».

Это нужно для санитарно-эпидемиологического благополучия людей и чтобы предотвратить заражение отдыхающих массовыми инфекционными заболеваниями.

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