В Челябинске объявили режим «черного неба»

Помимо Челябинска НМУ был в Коркино и Карабаше Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске 17 июля объявили неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ. Как сообщили в местном гидрометцентре, режим «черного неба» сохранится в столице Южного Урала до вечера воскресенья.

НМУ первой степени объявлен с 19:00 сегодняшнего дня до 22:00 воскресенья, 18 июля, в Челябинске, Карабаше и Коркино.

В дни с НМУ предприятия обязаны снижать количество выбросов, а коммунальщики должны проводить дополнительную уборку. Местным жителям в этот период рекомендуется как можно реже пользоваться транспортом и гулять на улице.

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