В Челябинской области зарегистрировали 291 новый случай коронавируса

Скончались 11 человек. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 291 новый случай коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 70 519. Об этом в субботу, 17 июля, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 11 человек. У всех был диагностирован COVID-19.

Больничные палаты покинули 161 пациент, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 63 266 человек. Под присмотром врачей остаются 3 998 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 2,6 миллиона человек. За прошедшие сутки — 13 157 тестов.

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