Алексей Текслер посетил районы Челябинской области, пострадавшие от пожаров

Лесной пожар уничтожил несколько десятков жилых домов. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня, 17 июля, губернатор Алексей Текслер работает на юге Челябинской области — в Нагайбакском и Карталинском районах. Он лично осмотрит поселки, пострадавшие от огня, где сейчас расчищаются от горельника участки и проведет оперштаб.

Первый пункт — встреча с главой Нагайбакского района Иваном Сурменевым.

— Сейчас самый важный приоритет, о котором надо думать, — защита населенных пунктов, их пожарное перекрытие. Насколько я знаю, есть проблемы в части некоторых поселков (по защите от огня), — обратился Текслер к Сурменеву. — Два месяца назад мы договорились об увеличении добровольных пожарных команд и дружин. Я дополнительно выделял для их создания средства. Возможно, сейчас мы это решение пересмотрим и еще больше выделим. Это будет комплексное решение.

Сурменев сказал, что 8 июля около 11.00 на пульт дежурного ЕДДС поступил звонок о задымлении у лагеря «Роднички». Горело Анненское лесничество. Выехали на место сотрудники МЧС и лесного хозяйства начали опахивать поселки. «Роднички» эвакуировали — 118 детей и 23 человека персонала. Открыли два ПВР — в Париже и средней школе Фершампенуаза. Детей сразу разобрали родители. Сейчас большая часть эвакуированных отдыхают в «Смене» и «Артеке».

Горело у села Лебединого, под Парижем. Работали 20 пожарных машин, водовозы, трактора, бульдозеры. 500 человек — МЧС, лесники, добровольцы. Готовы были эвакуировать и Лебединое, но 11 июля прошел дождь, и осадки тоже помогли потушить пожар. Магнитогорская епархия, предприниматели, фермеры помогали продуктами, горячими обедами.

Нагайбакский район пострадал меньше, чем соседний Карталинский.

Губернатор и глава района обсудили еще ремонт главной площади Фершампенуаза, асфальтирование дорог, газификацию.

Со 2 июля в районе объявлен ЧС из-за засухи: второй год поля страдают от отсутствия дождей. Губернатор сказал, что на уровне области будет увеличены объемы страхования, если страховки будут обеспечены. Пока селяне неохотно тратят деньги на страховки.

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