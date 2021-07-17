Карен Даллакян встретился с тигром Жориком в Хабаровском крае, куда привез из Челябинска двух медвежат

Спасенные медвежата Варвара и Баграт прилетели на реабилитацию в Хабаровский край. Фото: Правительство Хабаровского края

Челябинский ветврач Карен Даллакян привез в Хабаровский край двух медвежат Варвару и Баграта. Осиротевшие косолапые будут проходить реабилитацию в центре диких животных «Утес», где уже несколько лет живет спасенный тигр Жорик. Встречу с полосатым хищником зоозащитник снял на видео.

Медвежата в Хабаровский край прибыли самолетом. Многочасовой перелет косолапые перенесли хорошо. Сейчас они уже обживаются на новом месте - в вольере. За ними ведется постоянное наблюдение. Когда малыши окрепнут, их переселят на более просторную территорию.

– С «Утесом» мы сотрудничаем давно. Благодаря его географическому расположению и территории уникального вольера, который находится глубоко в тайге, Центру удается обеспечить полноценную подготовку животных к самостоятельной жизни. Поэтому медвежат привозим на реабилитацию именно сюда. В этом году уже приезжали, в мае доставили Умку, спасенного на одной из трасс Челябинской области, – рассказал Карен Даллакян КП-Хабаровск.

Напомним, Варвару совсем крошечной подобрал житель Чебаркуля. Скандал разразился, когда он привел медвежонка на людный пляж. Мужчиной заинтересовались полицейские, ведь дикое животное частным лицам содержать запрещено.

А Баграта привезли в Челябинск для дальнейшей отправки в Хабаровск сотрудники Росприроднадзора из Пермского края. Как писали наши коллеги КП-Пермь, Баграта и еще одну малышку по кличке Ия подобрали местные жители. Когда косолапые начали подрастать, их передали в местный фонд. Но через несколько недель Ия умерла, якобы из-за кишечной инфекции. Тогда медвежонка решили перевезти в приют диких животных Карена Даллакяна «‎Спаси меня».

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