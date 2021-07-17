На месте стихийной парковки рядом парком в центре Челябинск благоустроят тротуар

Благоустройство тротуара идет полным ходом. Фото: администрация Советского района

В Челябинске возле парка Пушкина заканчивается благоустройство новой пешеходной зоны и благоустройство тротуара. Совсем скоро на месте стихийной парковки вдоль улицы Цвиллинга смогут спокойно ходить люди, без необходимости лавировать между стоящими там автомобилями. О ходе работ в субботу, 17 июля, рассказали в администрации Советского района.

— Осталось установить в новой проекции забор, отделяющий детский городок «Лукоморье» от нового прохода между Театральной площадью и улицей Цвиллинга, а так же устранить мелкие замечания, — рассказали в администрации Советского района. — Параллельно идут работы по обустройству тротуара, который соединит два направления — вдоль улицы Цвиллинга и вдоль той части парка, которая выходит к новой аллее.

Машины больше не смогут здесь припарковаться. Фото: администрация Советского района

Автомобилисты-нарушители больше не смогут там парковаться, а пешеходы получат возможность беспрепятственно передвигаться во всех направлениях. Уже демонтированы шлагбаум и будка охраны возле бездействующего ранее проезда, и вместо него скоро разобьют новый цветник.

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