В Челябинской области пенсионерка продала квартиру, взяла кредит и перевела все деньги телефонным мошенникам

Фото: Николай Оберемченко

Телефонные мошенники убедили 59-летнюю пенсионерку из Чебаркуля взять кредиты в разных банках на полмиллиона рублей, продать квартиру и перевести им все деньги — в общей сложности 2,3 миллиона. Как сообщили в субботу, 17 июля, в пресс-службе главного управления МВД по Челябинской области, по факту аферы возбуждено уголовное дело.

— Мошенники звонили женщине в течение нескольких дней. Утверждали, что на ее имя неизвестные оформляют кредиты, для аннулирования которых нужно оформить заявку на займ 500 тысяч рублей в банке, а деньги перечислить на определенный счет, — рассказали в пресс-службе полицейского главка.

Женщина получила указанную сумму в трех банках и отправила полмиллиона мошенникам. Но звонки не прекратились. Аферисты на этот раз сообщали пенсионерке, что на ее имя оформляют займ под залог квартиры. Чтобы признать сделку недействительной убеждали продать квартиру и перевести деньги по новым реквизитам, чтобы признать сделку недействительной.

— Свое общение с незнакомцами женщина скрывала от других членов семьи, — добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону. — Когда родственники узнали о произошедшем, квартира оказалась продана за 1 700 000 рублей и деньги уже отправлены мошенникам.

Сотрудники полиции предпринимают меры к установлению лиц, причастных к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

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