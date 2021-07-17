Для жителей поселков на юге Челябинской области построят ФОК

Жители попросили губернатора построить ФОК. Фото: Ольга АНТОНОВА

В субботу, 17 июля, губернатор Челябинской области работал в южных районах региона, населенные пункты в которых пострадали от лесных пожаров. Решением Алексей Текслера до 1 октября будут восстановлены дома для жителей поселков. Джабык и Запасное, у которых утраченная недвижимость была единственной. Дома будут строиться площадью от 60 кв. м. Стройка поручена трем компаниям. Источники финансирования — бюджет и внебюджетные средства.

Кроме того, в разговорах с жителями поселков, местными депутатами обсудили социальные вопросы.

— Построим в Джабыке ФОК — большой крытый зал. Эти планы были еще десятилетие назад, но сейчас принципиальное решение принято. По докладу главы, уже и проект готов. Сейчас мы решение примем, и стройка начнется, — сказал Алексей Текслер.

Кроме того, капитально отремонтируют школьное здание в п. Новокаолиновый.

— В целом, уделяю личное внимание проблемам, которые есть здесь у пострадавших. Здесь на постоянной основе будут работать мои заместители, министры. Мы поставим здесь мачты видеонаблюдения, чтобы стройка была всегда под контролем.

От МЧС 30 человек останутся для помощи в разборе завалов. Основная задача, как подчеркнул губернатор, — удовлетворенность людей и решение проблем, возникших после пожаров. Медики займутся реабилитацией жителей пострадавших поселков, общаться с ними. Проблема по поручению губернатора решается комплексно. Алексей Текслер заявил, что и дальше вопрос восстановления поселков будет на его личном контроле.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru