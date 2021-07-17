В Карталинском районе появится дополнительна пожарная часть

Джабык-Каргайский бор пострадал больше всего. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В огненной стихии в Карталинском и Нагайбакском районах Челябинской области пострадали не только поселки, жилье — леса. Огонь добрался до Джабык-Карагайского бора. Сегодня, 17 июля, на оперштабе под руководством губернатора обсудили тему восстановления флоры.

— Ущерб еще будет оцениваться. Работа эта вдолгую. Мы договорились в три раза увеличить финансирование лесничества. Джабык-Каргайский бор пострадал больше всего. Займемся активным лесовосстановлением — задача лесникам поставлена, — сказал губернатор.

Кроме того, по поручению главы региона появится дополнительная пожарная часть в поселении Еленинское. Плюс, добровольные пожарные дружины будут действовать в населенных пунктах, пострадавших от огня. Алексей Текслер подчеркнул, что отдельное совещание прошло с пожарными по системным мерам защиты. И не только Карталинского и Нагайбакского района — в целом, по области.

— Будем усиливать региональную противопожарную службу, усиливать работу наших добровольных бригад. Дополнительное решение приняли по оснащению техникой, пожарными машинами — требуется замена парка уже изношенного. Будут системные меры, — сказал губернатор.

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