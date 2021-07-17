На Челябинскую область надвигаются сильные дожди, грозы и град

О непогоде предупредили в службе 112 Челябинска. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Челябинскую область в воскресенье, 18 июля, накроют сильные дожди, грозы и град. Все это будет сопровождаться порывами ветра скоростью 15-20 м/с. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска со ссылкой на прогноз челябинского Гидрометцентра.

В такую погоду повышается вероятность ЧС. В том числе, повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев и другое.

Несмотря на дожди и грозы, в регионе сохранится жаркая погода. Днем столбики термометров поднимутся до +25… 30 °С, на юге Челябинской области до +33 °С.

В Челябинске, по данным Гидрометцентра, 18 июля будут переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. В ночь на воскресенье — +13… 15 °С, днем — +27…29 °С.

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