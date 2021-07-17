В Челябинской области расширили список имущества, утрату которого компенсируют погорельцам

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Погорельцам поселков на юге Челябинской области компенсируют утраченное в результате лесных пожаров имущество. По поручению губернатора Алексея Текслера расширен список вещей, частичную утрату которых возместят людям. Что входит в перечь, в субботу, 17 июля, рассказала министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

— По решению губернатора внесены изменения в законодательство по списку имущества, частичную и полную утрату которого компенсируют (50 и 100 тыс. руб), — рассказала Ирина Буторина. — Список выглядит так: спальные места (диваны, кровати), предметы для приготовления и хранения пищи (плиты, холодильники), оборудование для водоснабжения (насосы).

Новыми пунктами в списке стали, по словам Ирины Буториной, бани, отдельно стоящие санитарные комнаты (туалеты), заборы и ограждения.

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