В Челябинской области пьяный бесправник на «девятке» учинил смертельное ДТП

Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области нетрезвый бесправник на «девятке» учинил смертельное ДТП с опрокидыванием автомобиля. В аварии погибла его пассажирка. Ей было 57 лет. Об этом сегодня, 17 июля, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла в минувшую пятницу около 10:20 на 20 километре дороги Аргаяш_Новогорный-ТЭЦ.

— По предварительной информации, 33-летний житель Новогорного находился за рулем ВАЗ-2109 без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области. — На закруглении дороги он не справился с управлением и съехал в левый кювет по ходу движения. Автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель и 33-летний пассажир получили телесные повреждения. Еще одна женщина, находящаяся в салоне легковушки, была доставлена в ГКБ №6 Челябинска, где впоследствии скончалась.

— Пассажирка 1964 года рождения, — уточнили в региональном управлении ГИБДД. — Она жительница Аргаяшского района.

Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения по статье 12.8.3 КоАП РФ.

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