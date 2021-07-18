Из Челябинской области в Хакасию переправили военный госпиталь для больных коронавирусом

Госпиталь перевезли двумя военно-транспортными самолетами. Фото: пресс-служба ЦВО

Мобильный госпиталь гвардейского танкового соединения отправили из Челябинской области в республику Хакасия. Медиков и оборудование перевезли двумя рейсами военно-транспортной авиации. Самолеты Ил-76В вылетели в Абакан с аэродрома Шагол.

Об экстренной помощи в борьбе с коронавирусом попросил глава Хакасии Валентин Коновалов. Перебросить в республику госпиталь из Челябинской области поручил министр обороны России Сергей Шойгу.

Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, южноуральские военные после приземления в Абакане автотранспортом перевезли медицинское оборудование в город Черногорск и начали разворачивать палатки рядом с местным реабилитационным центром.

Госпиталь сможет принять 100 больных коронавирусом. В его ставе отделение реанимации, инфекционное, санитарно-эпидемическое отделения, лаборатория ПЦР-диагностики, есть аппараты для искусственной вентиляции легких и рентгенографические аппараты. Работать в госпитале будут 67 военных врачей и младших медицинских специалистов.

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