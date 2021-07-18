На тенистых дорожках: губернатор Алексей Текслер побывал в челябинском парке им. Тищенко

Парк им. Тищенко - любимое место отдыха жителей Металлургического района. Фото: gubernator74.ru

Глава Челябинской области Алексей Текслер родился и вырос в Челябинске, его семья жила в Металлургическом районе. Родители по профессии — металлурги, и глава области работал в этой сфере промышленности много лет.

Парк имени Тищенко всегда в Челябинске был одним из лучших — зеленый, просторный. Заводчане любили и любят здесь отдыхать. Сейчас общественная территория восстанавливается. Ремонтируются и другие знаковые для района места — спорткомплекс «Металлург», сквер Металлургов. Губернатор осмотрел места отдыха горожан.

Кстати, будущее парка Тищенко обсуждали челябинцы на рейтинговом голосовании по благоустройству. Люди выбрали, в первую очередь, дорожки, скамейки, качели. Дорожки, к слову, вымостят бесфасочной плиткой, чтобы было удобно кататься на скейтах и роликах. Отремонтируют знаменитый шахматный клуб. Планируется площадки для воркаута и других видов спорта.

— В 80-е годы это было одно из любимых мест отдыха челябинцев. Долгое время парк не обустраивали, пришло время заняться благоустройством, — сказал Алексей Текслер.

На стадионе «Металлург» отремонтирован фасад комплекса со стороны ул. Первого Спутника. Восстановлена беговая дорожка, зрительские трибуны. Ремонтируется легкоатлетический комплекс.

Продолжением проекта по благоустройству Шоссе Металлургов стал ремонт одноименного сквера. Сейчас здесь занимаются пешеходными дорожками.

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