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Здоровье18 июля 2021 9:27

Еще 294 человека заболели коронавирусом в Челябинской области

На лечении уже более 4 тыс. пациентов
Елена КОЛЧИНА
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Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти

Фото: Ольга ЗВОННИКОВА

За последние сутки медики подтвердили диагноз Covid-19 у 294 человек в Челябинской области.

По данным областного министерства здравоохранения, умерли за день 13 больных коронавирусом. Жизни 12 из них унесла ковидная пневмония, еще один пациент скончался от сопутствующего заболевания.

На лечении сейчас находятся 4106 больных коронавирусом южноуральцев.

С начала пандемии в регионе Covid-19 заболели 70 тыс. 813 человек.

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