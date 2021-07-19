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Общество19 июля 2021 8:57

Наталья Котова поручила скосить траву и убрать мусор во всех районах Челябинска

Работы должны быть завершены в течение недели
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
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Город должны привести порядок за неделю.

Город должны привести порядок за неделю.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила главам районных администраций, управляющим компаниям и собственникам в течение недели привести в порядок газоны и убрать несанкционированные свалки. Об этом глава города заявила в понедельник, 19 июля, на аппаратном совещании.

— Проверять необходимо все территории и акцентировать внимание на то, кто за нее отвечает: управление дорожного хозяйства, районная администрация, управляющая компания или собственники недвижимости, — отметила Наталья Котова. — Бывает, что подрядчики следят за газонами, а управляющие компании или собственники ненадлежащим образом это делает. Портится общее впечатление.

Мэр поручила заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову и заму по городскому хозяйству Александру Астахову провести совместные выездные совещания вместе с главами районов.

— Если обнаружите несанкционированные свалки, их тоже нужно убирать, — добавила Наталья Котова. — Следить за наполняемостью урн и мусором вдоль дорог. Есть места, где наполняемость выше, и главы районов должны обратить на это внимание. Скопления мусора вокруг урн быть не должно. Даю вам неделю срока.

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