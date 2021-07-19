В Челябинской области произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей

источник: Агентство чрезвычайных новостей Челябинск / vk.com

Вечером, 18 июля, на 37-ом километре трассы Аргаяш — Кыштым произошло массовое ДТП с участием четырех машин. На кадрах, снятыми на видеорегистратор проезжавшего автомобилиста, запечатлен пикап, упавший в кювет от столкновения с легковушкой Volksvagen, который после удара влетел еще в две машины.

Из-за аварии на трассе образовалась пробка. По данным ГУ МВД по Челябинской области, никто из автомобилистов не получил серьезных травм. На видео можно заметить, как водитель черного Volksvagen сбавил скорость, в следствии чего в него врезался водитель серого пикапа, совершая обгон.

«Комсомолка» запросила подробную информацию о ДТП в управлении ГИБДД по Челябинской области, но данные пока не предоставили.

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