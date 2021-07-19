В мэрии озвучили планы по строительству новых школ в Челябинске

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске в ближайшие два года должны построить четыре новых школы, рассчитанных на 1100 и 1500 учеников. Они появятся в новых микрорайонах, у жителей которых возникли трудности с записью детей в первый класс. Как власти планируют решать проблему в понедельник, 17 июля, на аппаратном совещании в мэрии рассказал заместитель главы городапо строительству Владимир Шамне.

— Городом подготовлены и переданы в министерство образования Челябинской области в мае этого года земельные участки и проектная документация для строительства в 2022 и 2023 годах совместно с Внешэкономбанком четырех школ, — рассказал Владимир Шамне. — Это школа в микрорайоне «Ньютон» на 1520 мест и три школы на 1100 учеников в 33-м и 34-м микрорайонах Тополиной аллеи, а также в Парковом-2.

Управлением капитального строительства администрации Челябинска идет подготовка к началу проектирования еще трех школ. Это учреждения на 1500 мест в 4-м микрорайоне «Академ Riversaide», на 1100 — в Парковом (48-ой микрорайон и 29-ый микрорайоны).

Ряд школ возведут застройщики. Так, готовятся две школы в Тракторозаводском районе. Они будут рассчитаны на полторы тысячи учеников и построят их в «Чурилово Lake City» и на улице Трашутина.

Еще одна школа такой же вместимости запланирована между ЖК «Манхэттен» и «Западным лучом», на 1100 мест — в «Академ Riversaide», 49-м и 45-м микрорайонах.

— Каждый объект рассматривали с управлением образования, — добавил Владимир Шамне. — Документы направили в министерство образования Челябинской области для получения финансирования.

Мэр Челябинска Наталья Котова попросила все планы синхронизировать с Минобром и комитетом по делам образования Челябинска, так финансированием проектов по большей части занимается областное и федеральное правительство.

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