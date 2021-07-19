Два подземных перехода в центре Челябинска освободят от ларьков

Конкретные сроки чиновники пока не называют. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подземные переходы в центре Челябинска в ближайшее время полностью освободят от ларьков. Как сообщила в понедельник, 17 июля, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, с арендаторами площадей в подземке у Детского мира и Центрального рынка в настоящее время мэрия расторгает договоры.

Вопрос о ларьках и кисках в подземных переходах подняла мэр Челябинска Наталья Котова.

— По подземным переходам у Детского мира и около Центрального рынка разобрались? — спросила Наталья Котова Рыльскую. — Там были договоры аренды. Помните, мы говорили, что их надо расторгать и было время, чтобы это сделать это через суд или в добровольном порядке?

Судя по ответу Надежды Рыльской, работа в этом направлении идет полным ходом.

— Наталья Петровна, сейчас расторгаются эти договоры, — сказала она. — Все расчеты производятся для передачи в КДХ. Информацию вам я подготовлю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru