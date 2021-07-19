В микрорайоне «Парковый» в Челябинске юноша выпал из окна многоэтажки

Трагедия произошла во дворе многоквартирного дома. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В воскресенье, 18 июля, в микрорайоне «Парковый» в Челябинске из окна многоэтажки на улице Лобырина, 9 выпал молодой человек.

В Минздраве Челябинской области сообщили, что парень скончался на месте от полученных травм. По информации местных жителей, накануне у юноши произошел конфликт.

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