Наталья Котова попросила челябинцев жаловаться на благоустройство в администрации районов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В мэрию по итогам первого полугодья 2021 года поступило в общей сложности 24 тысячи обращений. Челябинцы заваливают администрацию в том числе вопросами благоустройства города. Глава города Наталья Котова в понедельник, 19 июля, попросила людей писать напрямую в районные администрации.

— Не могу не обратить внимание на цифры: в районные администрации поступило по итогам первого полугодья 500-700 обращений, в мэрию — 24 тысячи, — сказала Наталья Котова. — Просто напомню жителям Челябинска, что вопросы благоустройства находятся в компетенции администрации районов. Те обращения, которые поступают в администрацию города по этим вопросам, мы вынуждены перенаправлять. Поэтому просьба обращаться в районы напрямую, так как это их полномочия. Тогда время на ответ будет несколько иным.

Мэр напомнила также, что на администрации Челябинска, в частности на управлении благоустройства, лежат только функции контроля.

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