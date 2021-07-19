Городские леса в двух районах Челябинска поставят на кадастровый учет

Границы городских лесов определят в двух районах Челябинска по просьбе застройщика Фото: Ольга СЕМЕНЮК

В Челябинске определят границы городских лесов в Центральном и Калининском районах. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Как сообщил в понедельник, 19 июля, главный архитектор города Павел Крутолапов, это будет сделано по инициативе одной из строительных компаний.

Распоряжение администрации Челябинска о подготовке документов по планировке земли в Центральном и Калининском районах было опубликовано на прошлой неделе. Речь идет территории в границах четырех улиц: героя России Родионова, Академика Макеева, 250-летния Челябинска и Академика Королева.

— Разработка градостроительной документации проводится с целью определить границы городских лесов и придать им соответствующий статус, а также определить возможность строительства исключительно социальных объектов на земле, не занятой лесами, — уточнил Павел Крутолапов.

Главный архитектор уточнил также, что инициатором разработки проекта выступила одна из строительных компаний.

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