В Курганской области машина упала с моста в реку, водитель погиб

Машина упала с моста и перевернулась. Фото: ГИБДД Курганской области

Автомобиль съехал с моста и упал в реку Каменку в деревне Карандашово в Шумихинском районе Курганской области. Авария с ВАЗ-32110 произошла около часа ночи 18 июля.

За рулем находился 49-летний мужчина. Предположительно он не справился с управлением и допустил падение машины в реку. Автомобиль опрокинулся и частично ушел под воду, мужчина не смог из него выбраться и погиб.

— Известно, что водитель был лишен права управления транспортным средством, — рассказали в ГИБДД Курганской области.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют причины аварии, начата доследственная проверка.

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