Челябинцев попросили не гулять на набережной Миасса

Горожане изнывают из-за недостатка мест для отдыха, набережную будут строить еще месяц. Иллюстрация: администрация Челябинска

Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев попросил челябинцев не заходить на строящийся участок набережной реки Миасс в центре города.

-Это все-таки стройплощадка, работает тяжелая техника. Где-то плитка уже уложена, где-то еще лежит крупноформатный щебень — небезопасно, особенно с ребятишками. Поэтому просьба потерпеть. Как только мы закончим работы, конечно, откроем все это для посещения, — сказал Виктор Ереклинцев во время аппаратного совещания в мэрии.

По его словам, в прошедшие выходные многие челябинцы пытались отдохнуть рядом с Миассом, игнорируя строительные работы. Правда, на просьбы покинуть опасную зону горожане реагировали спокойно, без возражений уходили.

— Это показатель того, как жители города ждут, чтобы набережная была выполнена, — заметила мэр Челябинска Наталья Котова. Она предложила также установить металлические ограждения на строящейся набережной, чтобы челябинцы не смогли на нее зайти.

Виктор Ереклинцев объяснил, что установить глухое ограждение нельзя: это противоречит пожарной безопасности и помешало бы проезду строительной техники.

Закончить работы на набережной должны не позже 15 августа. От ранее принятого графика отстают на две недели.

— При работах были обнаружены новые коммуникации, необходимо было по ходу менять некоторые технические решения. Но сейчас подрядчики наращивают темп. Три оставшихся на объекте подрядчика перешли в параллельный режим работы. Идет одновременно укладка широкоформатной плитки, установка малых архитектурных форм и высадка кустарника, — сообщил глава Центрального района.

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