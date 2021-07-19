В Магнитогорске трое девочек впали в кому после отравления таблетками

Фото: архив "КП"

В прошедшие выходные в детскую больницу ГАУЗ ЦОМиД Магнитогорска поступили в тяжелом состоянии трое девочек-подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет. Лекарственный препарат баклосан, который выписывается по назначению врача, они приняли для того, чтобы достичь состояния наркотической эйфории. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, пострадавшим оказывала помощь дежурная реанимационная бригада во главе с анестезиологом-реаниматологом Виктором Муштеем.

— Все три девочки были доставлены бригадами скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии. Две девочки поступили ночью в состоянии комы, без осознания, реакция на раздражители полностью отсутствовала. Третья девочка поступилa на следующее утро в состоянии сопора, которое предшествует коме, — сообщил врач Виктор Муштей.

Медики поясняют, что препарат баклосан назначается врачом при случаях, когда пациент страдает серьезными неврологическими заболеваниями — повышенный мышечный тонус, паралич и последствия черепно-мозговой травмы. Причем передозировка таким лекарственным средством может привести к смертельному исходу.

Откуда взялся такой препарат у девочек — остается загадкой, но у одной из пациенток он имелся при себе в момент поступления в больницу. Сейчас полицией проводится проверка по факту произошедшего.

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