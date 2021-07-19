Челябинский «Трактор» вернул в команду защитника Константина Климонтова

Константин Климонтов. Фото: пресс-служба ХК "Трактор"

Воспитанник челябинской школы хоккея Константин Климонтов возвращается в команду «Трактор». Он будет выступать за «черно-белых» в течение двух сезонов. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

— Подписание Константина Климонтова на двусторонний контракт предполагает, что в будущем сезоне он будет полезен как «Трактору», так и «Челмету», которому не хватает харизматичного лидера как на льду, так и в раздевалке. Константин - наш челябинский воспитанник, защитник с отличными человеческими качествами, готовый делиться своим опытом с молодыми игроками системы клуба и быть в обойме главной команды, — рассказал генеральный директор клуба Иван Савин.

Константин Климонтов дебютировал в КХЛ в 2008 году и сыграл пять игр за челябинский «Трактор». Во время сезонов 2011/12 и 2012/13 он вместе с «черно-белыми» стал автором лучшего результата в истории клуба – «серебра» и «бронзы» чемпионата КХЛ, а также прибавил к ним еще одну бронзовую медаль в 2018-м году. Всего в составе ХК «Трактор» Климонтов сыграл 207 матчей и набрал 28 (6+22) очков.

Кроме «Трактора» Климонтов выступал за подмосковный «Витязь», казахстанский «Барыс» и новосибирскую «Сибирь». Последним клубом в карьере защитника стал ХК «Сочи», где воспитанник «черно-белых» провёл последние два сезона.

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