На Северо-Западе Челябинска произошло тройное ДТП с переворотом автомобиля

Фото: читательница КП-Челябинск

В Челябинске сегодня вечером, 19 июля, на перекрестке улиц Академика Макеева и Братьев Кашириных произошло ДТП с участием трех автомобилей. По словам очевидцев, одна из машин после столкновения отлетела в сторону и перевернулась. На место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются.

Фото: читательница КП-Челябинск

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