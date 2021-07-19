На Северо-Западе Челябинска произошло тройное ДТП с переворотом автомобиля

Фото: читательница КП-Челябинск
В Челябинске сегодня вечером, 19 июля, на перекрестке улиц Академика Макеева и Братьев Кашириных произошло ДТП с участием трех автомобилей. По словам очевидцев, одна из машин после столкновения отлетела в сторону и перевернулась. На место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются.
Фото: читательница КП-Челябинск
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