В Челябинске ожидается масштабное обновление трамвайных платформ

Фото: Андрей АБРАМОВ.

Власти Челябинской области планируют провести масштабную реконструкцию трамвайных платформ. Изменения коснутся 27 остановок транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

— Сейчас в городе 240 трамвайных остановок. На 40 из них выход из трамваев осуществляется прямо под колеса автомобилей, что небезопасно и неудобно для пассажиров. Мы взяли в работу часть из этих остановок, чтобы оборудовать их трамвайными платформами в 2021 году. Сейчас комитет дорожного хозяйства Челябинска занимается проектированием. На остановках расположенных по улице Дзержинского уже определен подрядчик, он приступит к работе в ближайшее время, — заявил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

По замыслам чиновников Миндортранса, новые трамвайные платформы будут отвечать следующим критериям:

— Они приподняты по уровню пола трамвая;

— Имеют минимальный зазор между платформой и трамваем, а также просторный павильон. Ширина посадочной платформы при этом подбирается исходя из ширины проезжей части (от 2 м до 4 м);

—Новые высокие посадочные платформы с одной стороны обеспечат безопасную посадку и высадку пассажиров, в том числе инвалидов, а с другой — ускорят пассажирооборот остановок и повысит привлекательность пользованием трамваев.

Публикуем список адресов, где чиновники запланировали работы по обновлению трамвайных платформ:

Публикуем список адресов, где чиновники запланировали работы по обновлению трамвайных платформ:

- Медгородок (посадка на конечной);

- Пос.1-й Плановый (на северо-запад);

- ул. Первоконная (в обе стороны);

- ул. Эстонская (в обе стороны);

- Чайкиной (на северо-запад);

- Завод Электромашина (на запад);

- ул. Сталеваров (в обе стороны);

- Трамвайное депо №1 (в обе стороны);

- ул. Чичерина (на восток);

- Пл. Революции (в обе стороны);

- Городской сад (в обе стороны);

- ул. Орджоникидзе (в обе стороны);

- ул. Евтеева (в обе стороны);

- Стадион Локомотив (в обе стороны);

- пос. Першино (в обе стороны).

Вместе с этим два новых остановочных комплекса появятся на перекрестке ул. Цвиллинга и ул. Тимирязева.

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