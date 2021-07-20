Непригодны для жизни: чиновницу в Челябинской области будут судить из-за покупки квартир для сирот

Водопроводные и канализационные системы в купленных для сирот квартирах не соответствуют нормам Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нагайбакском районе с 2014 по 2017 год восемь сирот получили непригодные для жилья квартиры. Помещения были приобретены за бюджетные деньги.

— Согласно экспертным заключениям, в указанных жилых помещениях системы отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и вентиляции не соответствуют нормативным требованиям, — рассказали в пресс-службе СУ Следственного комитета по Челябинской области.

Оплату непригодных для жизни квартир согласовывала бывший начальник управления экономики районной администрации. Теперь экс-чиновницу обвиняют в халатности, уголовное дело уже передали в суд.

Следственный комитет выдал главе Нагайбакского района представление с требованием устранить причины, по которым была допущена покупка неподходящих квартир. Кроме того в суд подали просьбу о расторжении договоров по покупке жилья.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru