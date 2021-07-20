Двух жителей Челябинской области задержали за охоту на косулю в заказнике

Браконьеры подстрелили в заказнике косулю Фото: Иван ВИСЛОВ

Двух охотников задержали в Пластовском районе за незаконную охоту. Мужчины 21 и 42 лет убили сибирскую косулю на территории Санарского государственного заказника. Заказник является особо охраняемой природной территорией.

В полиции открыли уголовное дело о незаконной охоте.

— Министерству экологии Челябинской области причинен ущерб на сумму 40 тыс. рублей, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По требованию полиции и прокуратуры, суд поместил браконьеров под стражу.

Расследование пока продолжается. Если суд подтвердит вину охотников, им могут назначить штраф от 500 тыс. до миллиона рублей или отправить в заключение на срок от трех до пяти лет.

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