В Челябинской области полицейские спасли 9-месячного младенца

Полицейские довезли родителей и ребенка до челябинской больницы. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полицейские в Челябинской области помогли спасти жизнь 9-месячной девочке. Как рассказал отец ребенка Евгений Кузнецов, вечером у малышки поднялась температура, затем она потеряла сознание. Родители пытались привести младенца в чувство, но не преуспели. Тогда они решили срочно везти ребенка в больницу.

— Я понимал, что мы просто не успеем доехать с ребенком на своей машине. Я ехал и думал: хоть бы нам попался экипаж ДПС, все равно ребята должны будут нам помочь, — рассказал Евгений Кузнецов.

Возле поселка Вахрушево действительно дежурили сотрудники ГИБДД. Отец выбежал из автомобиля и попросил у них помощи.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, инспекторы Денис Долгих и Василь Жиганшин пересадили родителей с бессознательной малышкой в свою машину и с включенной сиреной поехали в ближайшую больницу. По дороге полицейские позвонили врачам и предупредили, что требуется срочная помощь младенцу.

В результате ребенку удалось помочь. Сейчас девочку уже выписали домой, ее здоровью больше ничего не угрожает.

— Благодаря тому, что доставили ребенка вовремя, все хорошо, — рассказала врач-педиатр челябинской ДГКБ№1 Жале Авизова.

— Большое спасибо ребятам. Экстренно доставили нас в больницу и тем самым спасли нашего ребеночка, — поблагодарил отец сотрудников ДПС.

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