В Челябинской области коронавирусом заболели еще 299 человек

Заболеваемость в Челябинской области продолжает расти Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За день в Челябинской области медики выявили 299 новых случаев коронавируса.

На лечении сейчас находятся 4375 заболевших Covid-19.

Всего с начала пандемии в регионе подтвердили диагноз у 71 тыс. 409 заразившихся коронавирусом.

По данным областного министерства здравоохранения, за последние сутки скончались от ковидной пневмонии 14 пациентов.

Напомним, накануне в регион доставили новую партию вакцины против коронавируса. В ней более 45 тыс. доз.

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