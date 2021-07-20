В Челябинской области коронавирусом заболели еще 299 человек

Заболеваемость в Челябинской области продолжает расти
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За день в Челябинской области медики выявили 299 новых случаев коронавируса.
На лечении сейчас находятся 4375 заболевших Covid-19.
Всего с начала пандемии в регионе подтвердили диагноз у 71 тыс. 409 заразившихся коронавирусом.
По данным областного министерства здравоохранения, за последние сутки скончались от ковидной пневмонии 14 пациентов.
Напомним, накануне в регион доставили новую партию вакцины против коронавируса. В ней более 45 тыс. доз.
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