Apple Pay теперь доступен держателям карт «Мир» ВТБ

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

С сегодняшнего дня держатели карт «Мир» ВТБ получили возможность пользоваться сервисом Apple Pay. Теперь они смогут расплачиваться в торговых точках с помощью устройств на базе iOS.

Чтобы настроить Apple Pay, достаточно зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок плюса и следовать инструкциям, чтобы добавить карту «Мир» ВТБ. Apple Pay готов к использованию, как только клиент привязал карту к iPhone или Apple Watch. Пользователи смогут по-прежнему получать все скидки и бонусы, которые предлагает ВТБ владельцам своих карт.

Чтобы совершить платёж с помощью Apple Pay, достаточно поднести iPhone или Apple Watch с привязанной картой «Мир» к платежному терминалу. Каждая транзакция через Apple Pay надёжно защищена – пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля, помимо этого задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности. С Apple Pay клиент может оплачивать покупки в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кофейнях и других торговых точках.

Пользователи также могут быстро и удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в Safari, при этом больше не нужно создавать учётные записи или заполнять длинные платёжные формы. С Apple Pay гораздо проще заказывать доставку продуктов, оплачивать покупки в интернет-магазинах, покупать билеты и многое другое. Также Apple Pay доступен при оплате покупок в приложениях для Apple Watch.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда клиент добавляет кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который создается и шифруется платежной системой «Мир» и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства.

По данным ВТБ, чаще всего пользователи Apple Pay расплачиваются смартфонами в продуктовых супермаркетах – на них приходится четверть всего оборота токенизированных операций у владельцев iPhone. Второе место делят магазины одежды и обуви и заведения общепита, которые занимают примерно по 10% от общего объема транзакций клиентов ВТБ с помощью Apple Pay. На третьем месте по обороту через это платежное приложение – покупки в магазинах электроники и оплата АЗС (порядка 5%). Кроме того, по оценкам банка, у пользователей Apple Pay в разрезе трат более значительную долю в общем объеме занимает покупка авиабилетов, билетов в кино и театры и оплата транспортных расходов.

Подробнее про Apple Pay читайте на сайте: http://www.apple.com/ru/apple-pay/