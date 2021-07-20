Шесть раз танцевали «Ложки»: челябинцы победили на фестивале в Болгарии

Челябинские артисты выступили в столице Болгарии. Фото: Государственный ансамбль танца «Урал»

Танцоры государственного ансамбля «Урал» из Челябинской области победили в конкурсной программе международного фольклорного фестиваля «Витоша». Приз достался Анне Шишкиной и Максиму Полюдову.

Форум проходил в столице Болгарии. В нем участвовали танцоры из Уругвая, Польши, Италии, Греции, Таиланда, Нидерландов и других стран.

Из-за коронавирусных ограничений ансамбли в конкурсе не участвовали, только пары. Зато, несмотря на все санитарные меры, в Софии провели танцевальное дефиле. Артисты выступали на свежем воздухе в разных уголках болгарской столицы, в том числе рядом с Национальным дворцом в центре города.

Выступление южноуральской пары так понравилось зрителям, что танцевальный номер «Ложки» пришлось исполнять во время уличного дефиле шесть раз. Танец представили также во время конкурсной программы вместе с номерами «Куманек, побывай у меня» и «Полька с перехватами». Отметим, для фестиваля артисты выбрали номера с особым южноуральским колоритом.

— Исполнители представили танцы своего родного края, оригинально отражая различные аспекты жизни региона, — рассказали в ансамбле танца «Урал».

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