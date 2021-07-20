В Челябинской области обнаружили 480 гектаров конопли

Поле конопли заметили во время проверки. Фото: Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

Рядом с Пискловским сельским поселением в Еткульском районе нашли большое поле конопли. На участок обратили внимание сотрудники регионального управления Россельхознадзора. По их подсчетам, конопляное поле занимает 480 гектаров.

Растение скорее всего предназначено для сельхозпроизводства. Дело в том, что конопля не произрастает хаотично, а посеяна рядами.

В пресс-службе управления Россельхознадзора уточнили, что земля, на которой высажена конопля, принадлежит 46 частным лицам. Все они передали свои участки в аренду сельхозкооперативу «Коелгинское».

— Информация передана в ГУ МВД РФ по Челябинской области для реагирования и принятия мер, — сообщили в Россельхознадзоре.

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