В Советском районе Челябинска на два месяца ограничат движение автомобилей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском районе Челябинска на двух участках дорог введут временное ограничение на движение транспорта. В администрации города объяснили, что будут проводиться работы по реконструкции одного из отрезков теплотрассы. В связи с этим для автомобилей частично перекроют движение по ул. Цвиллинга, а по ул. Евтеева и вовсе закроют проезд.

Так, с восьми часов утра 21 июля до 20 часов 25 августа будет ограничено движение по улице Цвиллинга в районе дома № 60 по правой крайней полосе в сторону железнодорожного вокзала. Работы проводятся на тротуаре, но ограничение движения транспорта необходимо для установки спецтехники.

Кроме того, с 8 часов утра 21 июля до 20 часов 15 сентября закроют проезд на всем протяжении улицы Евтеева с сохранением движения через перекрестки с улицами Цвиллинга, Свободы и Российская.

Скриншот: мэрия Челябинска

За работы по реконструкции участка теплотрассы отвечает фирма «Интерполис». Водителей просят заранее учитывать ограничения, а также планировать свой маршрут.

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