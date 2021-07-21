Экс-директора муниципальною учреждения в Магнитогорске обвинили в растрате и отмывании денег

В отмывании денег поучаствовал магнитогорский предприниматель Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бывшего директора муниципального учреждения в Магнитогорске подозревают в мошенничестве, растрате, отмывании преступно полученных средств и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, все эти преступления женщина совершила в 2019 году. Тогда директор незаконно поручила сотруднице взять из кассы деньги на покупку сувениров и подарков. Чтобы объяснить пропажу денег, женщина подписала фиктивный договор с индивидуальным предпринимателем, якобы на поставку товаров стоимостью 10 тыс. рублей.

— Перечисленные средства предприниматель вернул обвиняемой, которая их использовала по собственному усмотрению, — рассказали в пресс-службе СУ Следственного комитета по Челябинской области.

Сейчас уголовное дело бывшего директора передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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