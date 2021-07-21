Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье21 июля 2021 7:43

В Челябинской области за день выявили более 300 новых случаев коронавируса

От болезни умерли еще 12 пациентов
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Коронавирусом сейчас болеют 4,5 тыс. жителей региона

Коронавирусом сейчас болеют 4,5 тыс. жителей региона

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области количество выявляемых за сутки случаев коронавируса перевалило за 300. По данным регионального министерства здравоохранения, за последний день диагноз Covid-19 подтвердили у 303 южноуральцев.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 71 тыс. 712 жителей Челябинской области.

За день от коронавирусной пневмонии скончались 12 человек.

На лечении сейчас находятся 4,5 тыс. Больных Covid-19.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru