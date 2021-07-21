В Челябинской области за день выявили более 300 новых случаев коронавируса

Коронавирусом сейчас болеют 4,5 тыс. жителей региона
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинской области количество выявляемых за сутки случаев коронавируса перевалило за 300. По данным регионального министерства здравоохранения, за последний день диагноз Covid-19 подтвердили у 303 южноуральцев.
Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 71 тыс. 712 жителей Челябинской области.
За день от коронавирусной пневмонии скончались 12 человек.
На лечении сейчас находятся 4,5 тыс. Больных Covid-19.
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